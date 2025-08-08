Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Днепропетровской области, опубликован перечень причин, по которым регистрация ПРРО может быть отклонена — все условия и порядок действий закреплены в Порядке № 317, утвержденном приказом Минфина Украины от 23 июня 2020 года.
Согласно пункту 6 раздела 2 вышеуказанного документа, фискальный сервер автоматически формирует уведомление об отказе в регистрации ПРРО при обнаружении одной или нескольких проблем.
Ключевые основания для отказа — ошибки в электронных документах:
- некорректный формат или структура файла;
- нарушение порядка подписания;
- отсутствие обязательных реквизитов;
- недействительные электронные подписи или печати;
- неподтвержденные полномочия лица, подписавшего заявление по форме № 1-ПРРО;
- попытка повторной регистрации устройства с тем же наименованием и локальным номером, уже внесенного в базу ГНС;
- отсутствие в базе данных налоговой информации о хозяйственной единице, как требует п. 63.3 ст. 63 «Налогового кодекса Украины»;
- предоставленные сведения указывают, что объект закрыт или не функционирует;
- ФЛП или юрлицо не внесены в Единый госреестр;
- данные в заявлении не совпадают с информацией о налогоплательщике, имеющейся в ГНС.
Такая система проверок позволяет Налоговой службе предотвращать ошибки и дублирование регистраций, а также обеспечивает актуальность данных о плательщиках.
Ранее мы писали о том, повлияет ли повышение курса евро на цены в Украине.
Добавить комментарий