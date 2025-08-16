Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив отметил — в Украине ожидается постепенное подорожание американской валюты и девальвация гривны.

По расчетам аналитика, к концу 2025 года доллар может стоить около 42,6 гривны, тогда как международные резервы страны превысят 55 млрд долларов.

Исходя из слов специалиста, вышеописанный объем резервов дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность контролировать ситуацию на валютном рынке и удерживать стабильность гривны, компенсируя потенциальные скачки.

Эксперт подчеркнул: если Украина сможет привлечь дополнительно около 10 млрд долларов международной финпомощи, курс удастся сохранить в пределах нынешнего диапазона и в 2026 году. Однако в дальнейшем резервы могут сократиться до 40–45 млрд долларов.

Следует отметить — в августе 2025 года гривна демонстрирует относительную устойчивость. Более того, во втором квартале национальная валюта укрепилась к доллару на 0,6 процента. Такой результат обеспечила политика управляемой гибкости, которая позволяет НБУ оперативно реагировать на колебания курса посредством валютных интервенций.

Еще одним фактором поддержки гривны выступает экспорт агропродукции, который традиционно приносит значительные валютные поступления в страну, снижая давление на гривну.

