Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), фактически любое перечисление на банковскую карту считается получением дохода, с которого следует уплатить налоги, за исключением конкретных случаев.
Налоги не взимаются, если зачисления проходят как:
- пенсии;
- алименты;
- студенческие стипендии;
- выплаты по договорам страхования;
- пособие на погребение;
- компенсации донорам крови;
- возврат долгов (подтверждается распиской/договором и ограничивается 3-летним сроком).
Также от налогообложения освобождены:
- помощь военным, участникам боевых действий и членам их семей;
- донаты от граждан в пользу волонтеров (если получатель официально зарегистрирован);
- поступления от продажи вторичного сырья;
- переводы средств от продажи собственной агропродукции (сумма не должна превышать 82 500 гривен);
- перечисления ФЛП на личные карты;
- переводы между родственниками первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки).
Кроме того, не облагаются налогом имущественные подарки, если их стоимость не превышает 25 процентов от минимальной заработной платы (2 000 гривен).
Во всех остальных случаях поступления на карту признаются доходом и облагаются налогами: 18 процентов НДФЛ и 5 процентов военного сбора.
