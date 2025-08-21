Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), фактически любое перечисление на банковскую карту считается получением дохода, с которого следует уплатить налоги, за исключением конкретных случаев.

Налоги не взимаются, если зачисления проходят как:

пенсии;

алименты;

студенческие стипендии;

выплаты по договорам страхования;

пособие на погребение;

компенсации донорам крови;

возврат долгов (подтверждается распиской/договором и ограничивается 3-летним сроком).

Также от налогообложения освобождены:

помощь военным, участникам боевых действий и членам их семей;

донаты от граждан в пользу волонтеров (если получатель официально зарегистрирован);

поступления от продажи вторичного сырья;

переводы средств от продажи собственной агропродукции (сумма не должна превышать 82 500 гривен);

перечисления ФЛП на личные карты;

переводы между родственниками первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки).

Кроме того, не облагаются налогом имущественные подарки, если их стоимость не превышает 25 процентов от минимальной заработной платы (2 000 гривен).

Во всех остальных случаях поступления на карту признаются доходом и облагаются налогами: 18 процентов НДФЛ и 5 процентов военного сбора.

