Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус-Банка» Тарас Лесовой полагает — в завершающую неделю лета заметных изменений на валютном рынке ожидать не стоит.

По мнению банкира, валютные показатели с 25 по 31 августа будут такими:

валютные коридоры — от 4 140 до 4 180 гривен/100 долларов и от 4 800 до 4 900 гривен/100 евро на «межбанке», а также от 4 140 до 4 180 гривен/100 долларов и от 4 800 до 4 950 гривен/100 евро на наличном рынке;

ежедневные колебания — на «межбанке» до 0,05–0,15 гривны/единица, в финучреждениях — до 0,1–0,2 гривны/единица, и в обменных пунктах — до 0,3 гривны/единица;

аналогичная средняя разница между «межбанком» и наличным рынком — от 0,1 до 0,15 гривны;

недельные отклонения курса — в пределах от 1 до 1,5 процента, если основываться на курсе понедельника.

Эксперт подчеркнул — валютный рынок плавно «войдет в осень», без резких скачков и неожиданностей, и доллар останется более предсказуемым инструментом, чем евро, то есть вероятность значительных потрясений на данном этапе практически исключена.

Ранее мы писали о том, значительно ли вырастет курс доллара до конца 2025 года.