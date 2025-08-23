Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), объектом обложения НДС (налог на добавочную стоимость) согласно п. 185.1 ст. 185 «Налогового кодекса Украины» являются операции по поставке товаров и услуг на таможенной территории нашей страны, а также ввоз продукции.

В частности, под поставкой товаров понимается любая передача права распоряжения ими как собственником, включая продажу, обмен или дарение.

В соответствии с постановлением Кабмина № 1251 от 28 ноября 2023 года, гарантийный ремонт осуществляется производителем, продавцом или сервисным центром бесплатно, если недостатки товара возникли по их вине. В подобных случаях происходит возврат изделия владельцу, и такая операция не считается поставкой товара. Следовательно, объект обложения НДС в этом случае отсутствует, а у плательщика не возникает обязанности начислять налоговые обязательства.

В то же время ГНС отметила, что сами услуги по проведению гарантийного ремонта подлежат налогообложению. Базой для расчета НДС является стоимость ремонтных работ, которые оплачивает производитель товара. Таким образом, если ремонт выполнен по гарантии за счет производителя, именно эта сумма и становится объектом обложения.

Подобный порядок обеспечивает защиту прав потребителей: для владельца товар ремонтируется бесплатно, однако налоговые обязательства возникают у исполнителя услуги только в части компенсации, получаемой от производителя.

