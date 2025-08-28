Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), во время проведения документальных проверок — как плановых, так и внеплановых, в том числе выездных, — контролирующие органы вправе запросить у крупных плательщиков копии документов в электронной форме.

Прежде всего, налоговые органы могут интересоваться не только сведениями о доходах и расходах компании, но и широким спектром иной документации: первичными актами, регистрами бухгалтерского учета, отчетностью и любыми другими файлами, которые подтверждают правильность расчета и уплаты налогов.

Подобная процедура закреплена в статье 85.2 «Налогового кодекса Украины» и приказе Министерства финансов № 1393 от 7 ноября 2011 года, где определен порядок передачи материалов в электронном формате.

Стандартный аудиторский файл SAF-T UA представляет собой XML-документ унифицированной структуры, выгружаемый напрямую из учетного программного обеспечения предприятия. В нем содержатся сведения об активах, обязательствах, источниках капитала, а также информация о хозяйственной деятельности за выбранный промежуток времени. Дополнительно файл может включать первичные документы, бухгалтерские регистры и финансовые отчеты.

Запрос на предоставление SAF-T UA Государственная налоговая служба направляет в свободной форме, указывая период, за который требуется информация, и способ передачи. В случае если проверка охватывает более одного календарного года, компания должна подготовить отдельные файлы для каждого отчетного периода.

