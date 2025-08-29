Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), ключевым для налогообложения является именно момент регистрации транспортного средства, а не дата покупки.

Обязанность уплаты транспортного налога для владельца автомобиля возникает с момента его государственной регистрации. Норма распространяется на все транспортные средства, подпадающие под критерии налогообложения, закрепленные «Налоговым кодексом Украины».

Плательщиками налога признаются как физические, так и юридические лица, включая нерезидентов, если их автомобили зарегистрированы на территории Украины. Под налогообложение попадают легковые авто не старше пяти лет, среднерыночная цена которых превышает 375 минимальных зарплат, установленных на 1 января соответствующего отчетного года.

Налоговая служба акцентирует внимание: при заключении сделки важно учитывать нормы «Гражданского кодекса». Договоры, подлежащие обязательной регистрации, приобретают юридическую силу только после ее проведения. Порядок регистрации и перечень уполномоченных органов определены действующими нормативными актами, в частности постановлением Кабмина №1388 от 7 сентября 1998 года.

Следовательно, если покупка автомобиля и его постановка на учет пришлись на разные месяцы, налоговое обязательство возникает именно в том периоде, когда машина была зарегистрирована. Соответственно, начисление транспортного налога начинается с месяца официального внесения транспортного средства в реестр МВД.

