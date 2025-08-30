Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной службы статистики (Госстат) Украины, во втором квартале 2025 года сумма долгов бытовых потребителей достигла 106,6 млрд гривен.

По видам услуг задолженность распределилась следующим образом:

управление многоквартирными домами — 8,8 млрд грн;

водоснабжение и водоотвод — 10,2 млрд грн;

отопление и горячая вода — 35,2 млрд грн;

поставка и распределение «голубого топлива» — 32,3 млрд грн;

вывоз бытовых отходов — 3,1 млрд грн;

электроэнергия — 17,1 млрд грн.

В статистике учитывались только территории, подконтрольные правительству Украины. Данные по временно оккупированным регионам и зонам активных боевых действий не включались.

Отмечается, что вопрос долгов за коммунальные услуги вновь обострился после того, как Кабинет министров отменил действовавший ранее запрет/мораторий на прекращение предоставления ЖКУ при наличии задолженности. Теперь при неуплате гражданам могут начислять штрафы и пени, а также ограничивать предоставление услуг.

Таким образом, задолженность украинцев за «коммуналку» не только достигла рекордного уровня, но и может повлечь для неплательщиков реальные санкции со стороны поставщиков услуг.

