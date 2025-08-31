Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), предпринимателям-новичкам, которые только зарегистрировались, следует знать об особенностях налогообложения и отчетности в первые месяцы работы.

Согласно «Налоговому кодексу Украины» (НКУ), если физлицо-предприниматель подает заявление на применение упрощенной системы до конца месяца регистрации, то переход на единый налог для 1-2 групп осуществляется автоматически с 1 числа следующего месяца. До этого времени бизнесмен остается на общей системе, а все полученные доходы нужно включать в налоговую декларацию.

Что касается отчетности:

Единый налог (1 и 2 группа) — декларация подается один раз в год, в течение 60 календарных дней после окончания отчетного периода.

Общая система — декларация подается за период с даты регистрации до момента перехода на упрощенную систему, в соответствии со ст. 177 НКУ.

Для подачи отчетности действуют утвержденные формы:

декларация плательщика единого налога (приказ Минфина № 578 от 19.06.2015);

декларация об имущественном состоянии и доходах (приказ Минфина № 859 от 02.10.2015).

Сроки остаются обязательными для всех: декларацию об имущественном состоянии и доходах нужно подать до 1 мая года, следующего за отчетным, а налог уплатить — в течение 10 дней после граничного срока подачи.

В ГНС акцентировали — даже при поданном заявлении на «упрощенку», первый месяц после регистрации ФЛП считается периодом на общей системе. Только со следующего месяца начинает действовать единый налог.

Отдельно налоговики рекомендуют предпринимателям внимательно вести учет доходов и следить за сроками отчетности, чтобы избежать штрафных санкций и дополнительных проверок.

