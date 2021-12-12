Глава России Владимир Путин лишился поддержки еще 8% своих граждан. В результате его рейтинг снизился до 32%, такой показатель стал самым низким за последние 7 лет.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на данные социологического опроса «Левада-Центра» в РФ.

Несмотря на то, что показатель доверия россиян к своему президенту имеет самый низкий показатель, социологи утверждают, что Путин все еще фаворит граждан на выборах президента, если бы гонка за президентское кресло состоялась в ближайшее время.

Также 3% опрошенных хотят видеть главой государства лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2% россиян будут голосовать за лидера коммунистов РФ Геннадия Зюганова.

На падение рейтинга главы Кремля в своем микроблоге в Twitter отреагировал украинский журналист Денис Казанцев.

По его мнению, снижение доверия граждан РФ к своему президенту объясняет поведение российского руководства, которое находится в «милитаристском угаре».

Казанцев добавил, что информация о полномасштабной войне России с Украиной не спасет рейтинг главы РФ. Ранее Путин напомнил общественности о судьбе Югославии и предрек россиянам ужасающие последствия и борьбу за выживание в случае распада Российской Федерации.