Российский политолог Сергей Марков заявил, что Россия может признать независимость самопровозглашенных «республик» оккупированного Донбасса уже в феврале 2022 года.

По его словам, Москва пойдет на такой шаг, если Киев и его западные партнеры пересекут «красные линии», установленные российской властью, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По его словам, Кремль признает независимость «ДНР» и «ЛНР», если украинское руководство откажется выполнять договоренности «Минска». Кроме того, РФ может провести на украинской территории военную операцию.

Политолог утверждает, что признание «народных республик» Донбасса последует вслед за нарушением троих «красных линий» Украиной и Западом.

«Красные линии» Москвы заключаются в том, чтобы Украина не стала членом НАТО, а на ее территории не разместились американские и британские ударные комплексы с ядерным оружием. Кроме того, в Москве хотят, чтобы Киев не допустил «наступления» украинской армии на Донбассе.

Марков добавил, что может быть и четвертая «красная линия», которая подразумевает «недопущение диверсий на территории РФ украинскими спецслужбами».

Политолог объяснил, почему Москва не может признать «республики» Донбасса раньше февраля следующего года тем, что российское руководство не хочет «ломать» Олимпийские игры в КНР.

Ранее военный эксперт РФ Коротченко заявил, что Россия намеревается оккупировать Латвию, Литву и Эстонию, представив план вторжения российской армии в эти страны.