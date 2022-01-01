По состоянию на ноябрь прошлого года Москва раздала гражданство Российской Федерации 1,4 миллиона украинцев, проживающих на захваченных РФ территориях.

Ирина Верещук напомнила, что украинское руководство не признает и не признает паспорта страны-агрессора. При этом, украинцев, которым Кремль навязал российское гражданство, наказывать не будут, пишет «НБН» со ссылкой на «НВ».

По ее словам, жители Донбасса и Крыма, которые стали обладателями паспорта гражданина России не несут ответственность, поскольку эта вина возложена на российское руководство, которое нарушило украинское законодательство и международное право.

Министр отметила, что все украинцы, проживающие в «республиках» Донбасса и в Крыму, должны иметь возможность вернуться домой. Также Киев хочет дать возможность детям из ОРДЛО учиться в высших учебных заведениях Украины, чтобы жить и работать на подконтрольной украинской власти территории.

Отметим, что глава РФ Владимир Путин внес в Госдуму документ, который позволит упростить получение паспорта гражданина России. Законопроект предлагает сократить требования для более 20 категорий граждан.

Напомним, что украинский президент внес в Верховную Раду проект закона о двойном гражданстве. Документ позволит украинцам, проживающим в США, Канаде и ЕС, иметь несколько паспортов.