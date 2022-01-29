Спикер Путина сообщил, что глава Российской Федерации не намерен иметь двухстороннее общение с другими политиками. При этом в Кремле не отрицают, что Путин может встретиться с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

По словам Пескова, на открытии крупнейших международных соревнований будут введены строгие ограничения и для спортсменов, и для гостей мероприятия. В связи с этим лидер россиян не включает в свой график какие-либо встречи в двухстороннем формате, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Мероприятие вероятно посетит и глава Украины Владимир Зеленский, поэтому спикер Путина не исключает, что президент соседней страны может контактировать с российским лидером.

Отметим, что накануне Зеленский подверг жесткой критике решение Москвы пригласить его на проведение переговоров с Путиным в Россию. Гарант Конституции объяснил, что его возмущает в политике Кремля.