На сайте здравоохранительного ведомства Украины опубликовали свежие данные о ситуации с пандемией за 30 января, информирует «НБН». По информации Министерства здравоохранения на сегодня в нашей стране:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 064 495 (+ 22 026)

Активных случаев болезни – 341 547 (+ 17 605)

Случаев выздоровления – 3 622 745 (+ 4 343)

Летальных исходов – 100 203 (+ 78)

Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями (за сутки) – 2 322

Проведено ПЦР-тестирований – 1 8045 688 (+ 36 354)

В столице и регионах Украины ситуация с количеством новых случаев заражения COVID-19 следующая:

г. Киев — 365 630 (+ 1 026)

Львовская область — 259 934 (+2 934)

Днепропетровская область — 256 225 (+ 781)

Черниговская область — 103 672 (+ 191)

Николаевская область — 122 360 (+ 537)

Киевская область — 198 900 (+ 591)

Винницкая область — 131 297 (+ 1 070)

Херсонская область — 85 338 (+ 452)

Полтавская область — 152 250 (+ 291)

Кировоградская область — 35 934 (+ 233)

Харьковская область — 265 881 (+ 1 294)

Волынская область — 110 818 (+ 420)

Черновицкая область — 134 578 (+ 870)

Донецкая область — 181 101 (+ 584)

Житомирская область — 159 033 (+ 1 576)

Черкасская область — 138 257 (+ 432)

Ровенская область — 143 023 (+ 823)

Сумская область — 152 514 (+ 1 331)

Ивано-Франковская область — 161 737 (+ 1 006)

Луганская область — 64 934 (+ 130)

Хмельницкая область — 166 991 (+ 2 092)

Запорожская область — 188 601 (+ 142)

Одесская область — 261 581 (+ 1 412)

Тернопольская область — 125 332 (+ 1 124)

Закарпатская область — 98 574 (+ 684)

Ситуация с пандемией в мире, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, состоянием на 31 января следующая:

Случаев заболевания — 371 682 638 (+ 792 626)

Случаев выздоровления — 3 622 748 (+ 4 346)

Активных случаев болезни — 362 434 292 (+ 785 453)

Смертей — 5 625 598 (+ 2 827)

Наибольшее количество зараженных коронавирусом в мире от начала пандемии в таких странах:

США — 74 333 001

Индия — 41 302 440

Бразилия — 25 360 647

Франция — 19 178 039

Великобритания — 16 582 263

Россия — 11 547 333

Турция — 11 526 621

Италия — 10 925 485

Германия — 9 846 032

Испания — 9 779 130

Новый всплеск заболеваемости ковидом в Украине произошел из-за появления нового штамма «Омикрон». Медики напоминают о наиболее распространенных признаках коронавируса и призывают общественность обращать внимание на такие проявления болезни. Кроме того, в Британии сообщили о том, что у «Омикрона» есть ряд симптомов, которые могут появляться и исчезать в течение дня.