Клюге прогнозирует всплеск заболеваемости весной. Он утверждает, что в марте заболеет коронавирусной инфекцией до 60% населения европейского континента.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что финал пандемии еще далеко, однако, по мнению специалиста, чрезвычайная фаза с COVID-19 завершится в этом году, информирует «НБН» со ссылкой на La Repubblica.

В то же время европейские страны ставят антирекорды по заболеваемости ковидом. Рекордные показатели были зафиксированы и в Украине.

Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов предположил, что в феврале будет наблюдаться рост заболеваемости, кроме того, медики будут фиксировать до 40 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в сутки.

По его прогнозу, снижение показателей заболеваемости произойдет с наступлением теплого времени года и объяснил почему.