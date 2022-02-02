На сайте здравоохранительного ведомства Украины представили последние данные по ситуации с коронавирусом за последние 24 часа, информирует «НБН». Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 2 февраля в нашей стране:
Подтвержденных случаев коронавируса – 4 130 277 (+ 35 014)
Активных случаев болезни – 388 204 (+ 24 916)
Случаев выздоровления – 3 641 474 (+ 9 894)
Летальных исходов – 100 599 (+ 204)
Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями (за сутки) – 4 314
Проведено ПЦР-тестирований – 18 206 854 (+ 93 280)
В столице и регионах Украины ситуация с количеством новых случаев заражения COVID-19 следующая:
г. Киев — 370 492 (+ 2 499)
Волынская область — 112 462 (+ 1 016)
Черновицкая область — 136 576 (+ 988)
Запорожская область — 190 399 (+ 963)
Луганская область — 66 559 (+ 869)
Кировоградская область — 36 502 (+ 310)
Закарпатская область — 100 134 (+ 773)
Киевская область — 201 483 (+ 1 409)
Винницкая область — 134 203 (+ 1 252)
Херсонская область — 86 616 (+ 837)
Черкасская область — 140 226 (+ 940)
Львовская область — 266 298 (+ 2 953)
Донецкая область — 183 826 (+ 1 558)
Одесская область — 266 777 (+ 2 725)
Полтавская область — 154 416 (+ 1 171)
Харьковская область — 269 979 (+ 2 121)
Николаевская область — 123 978 (+ 816)
Житомирская область — 161 147 (+ 1 581)
Сумская область — 155 321 (+ 1 499)
Ивано-Франковская область — 163 974 (+ 1 330)
Хмельницкая область — 169 827 (+ 1 766)
Черниговская область — 105 446 (+ 882)
Ровенская область — 146 159 (+ 1 695)
Тернопольская область — 128 102 (+ 1 329)
Днепропетровская область — 259 375 (+ 1 732)
Ситуация с пандемией в мире, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, состоянием 2 февраля следующая:
Случаев заболевания — 378 690 890 (+ 1 177 692)
Случаев выздоровления — 3 641 474 (+ 9 894)
Активных случаев болезни — 369 399 880 (+ 1 161 539)
Смертей — 5 649 536 (+ 6 259)
Топ-10 стран с наибольшим количеством инфицированных COVID-19 от начала эпидемии:
США — 75 350 359
Индия — 41 630 885
Бразилия — 25 634 781
Франция — 19 681 231
Великобритания — 17 544 380
Россия — 11 795 059
Турция — 11 722 483
Италия — 11 116 422
Германия — 10 236 740
Испания — 10 039 126
Эксперты KSE озвучили новый прогноз по пандемии в Украине. По их мнению, рост темпа заболеваемости коронавирусом будет замедляться. В то же время украинское правительство сообщает, что вскоре за сутки будут заражаться ковидом от 50 до 60 тысяч украинцев.
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