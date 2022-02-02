На сайте здравоохранительного ведомства Украины представили последние данные по ситуации с коронавирусом за последние 24 часа, информирует «НБН». Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 2 февраля в нашей стране:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 130 277 (+ 35 014)

Активных случаев болезни – 388 204 (+ 24 916)

Случаев выздоровления – 3 641 474 (+ 9 894)

Летальных исходов – 100 599 (+ 204)

Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями (за сутки) – 4 314

Проведено ПЦР-тестирований – 18 206 854 (+ 93 280)

В столице и регионах Украины ситуация с количеством новых случаев заражения COVID-19 следующая:

г. Киев — 370 492 (+ 2 499)

Волынская область — 112 462 (+ 1 016)

Черновицкая область — 136 576 (+ 988)

Запорожская область — 190 399 (+ 963)

Луганская область — 66 559 (+ 869)

Кировоградская область — 36 502 (+ 310)

Закарпатская область — 100 134 (+ 773)

Киевская область — 201 483 (+ 1 409)

Винницкая область — 134 203 (+ 1 252)

Херсонская область — 86 616 (+ 837)

Черкасская область — 140 226 (+ 940)

Львовская область — 266 298 (+ 2 953)

Донецкая область — 183 826 (+ 1 558)

Одесская область — 266 777 (+ 2 725)

Полтавская область — 154 416 (+ 1 171)

Харьковская область — 269 979 (+ 2 121)

Николаевская область — 123 978 (+ 816)

Житомирская область — 161 147 (+ 1 581)

Сумская область — 155 321 (+ 1 499)

Ивано-Франковская область — 163 974 (+ 1 330)

Хмельницкая область — 169 827 (+ 1 766)

Черниговская область — 105 446 (+ 882)

Ровенская область — 146 159 (+ 1 695)

Тернопольская область — 128 102 (+ 1 329)

Днепропетровская область — 259 375 (+ 1 732)

Ситуация с пандемией в мире, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, состоянием 2 февраля следующая:

Случаев заболевания — 378 690 890 (+ 1 177 692)

Случаев выздоровления — 3 641 474 (+ 9 894)

Активных случаев болезни — 369 399 880 (+ 1 161 539)

Смертей — 5 649 536 (+ 6 259)

Топ-10 стран с наибольшим количеством инфицированных COVID-19 от начала эпидемии:

США — 75 350 359

Индия — 41 630 885

Бразилия — 25 634 781

Франция — 19 681 231

Великобритания — 17 544 380

Россия — 11 795 059

Турция — 11 722 483

Италия — 11 116 422

Германия — 10 236 740

Испания — 10 039 126

Эксперты KSE озвучили новый прогноз по пандемии в Украине. По их мнению, рост темпа заболеваемости коронавирусом будет замедляться. В то же время украинское правительство сообщает, что вскоре за сутки будут заражаться ковидом от 50 до 60 тысяч украинцев.