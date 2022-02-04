Большое количество военной техники и личный состав ВС Российской Федерации постоянно передвигаются возле границ Украины и на территории захваченного Крымского полуострова.

Залужный объяснил, что такие действия врага совершаются с целью психологического давления. Свою точку зрения главнокомандующий ВСУ озвучил в эфире ТВ-канала «1+1», информирует «НБН».

Военный призвал украинцев, которые проживают в областях, граничащих с Россией, не паниковать и доверять ВСУ и официальной информации.

Он добавил, что каждую неделю он получает от председателя Комитета начальников штабов США, генерала Милли разведывательную информацию, которая также содержит данные о Российской Федерации. Поэтому украинские защитники отслеживают деятельность боевых подразделений страны-агрессора.

Успокаивает украинцев и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, официальный Киев владеет информацией, которая позволяет оценить риск вторжения России. Также он высказался о том, что вероятная атака на нашу страну со стороны РФ может произойти в период с 10 по 20 февраля.