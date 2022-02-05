Об этом сообщает Wtnh, передает “НБН”.

В эту субботу Россия отправила несколько бомбардировщиков дальнего радиуса действия, способных нести ядерное оружие, патрулировать Беларусь на фоне острой ситуации с Украиной.

Россия же планы вторжения отрицает, но призывает США и их союзников дать обещание, что не они примут Украину в НАТО и не развернут наступательные вооружения. Вашингтон и НАТО отвергли требования, считая просьбы Путина манипулятивными.

Соединенные Штаты напряглись и призвали Россию вывести 100 000 военнослужащих из районов близи Украины, однако ответных действий не последовало. Аргументировала РФ это следующим образом: ”разместим войска там, где нужно, на российской территории”.

Развертывание российских войск в Беларуси вызвало опасения, что Москва может организовать нападение на Украину с севера.

На фоне напряженности в отношениях с Западом Путин в пятницу присутствовал на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине и встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы укрепить альянс двух стран. В совместном заявлении Путин и Си заявили о своем несогласии с любым расширением НАТО.

Путин и Си заявили, что отношения между Москвой и Пекином «превосходят политические и военные альянсы эпохи холодной войны» и их дружба «не имеет границ».

По мере роста военных опасений украинские власти начали серию учений для гражданских лиц, чтобы подготовиться к возможному российскому вторжению.

«Я здесь, чтобы научиться защищаться, защищать своих родственников, а также понимать, как действовать в сложившейся ситуации», — сказал киевлянин Илья Гончаров после участия в учениях на окраине украинской столицы.

Важно уточнить, что Россия осудила решение США отправить дополнительные войска в поддержку Украины. Позиция США в этом вопросе настолько понятна, что они готовы ввести санкции против выступающей в роли агрессора России.