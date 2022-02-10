На сайте Минздрава Украины опубликовали оперативную информацию о распространении ковида в нашей стране, пишет «НБН».
Как сообщает здравоохранительное ведомство, ситуация с COVID-19 в Украине следующая:
Подтвержденных случаев коронавируса – 4 380 047 (+ 38 257)
Активных случаев болезни – 564 812 (+ 20 954)
Случаев выздоровления – 3 713 348 (+ 17 063)
Летальных исходов – 101 887 (+ 240)
Проведено ПЦР-тестирований – 18 842 668 (+ 84 520)
Количество новых случаев заражения COVID-19 по регионам:
г. Киев — 393 961 (+ 3 880)
Закарпатская область — 106 320 (+ 928)
Сумская область — 168 125 (+ 1 471)
Львовская область — 286 819 (+ 2 280)
Черновицкая область — 143 963 (+ 1 062)
Кировоградская область — 39 279 (+ 494)
Винницкая область — 142 101 (+ 1 001)
Черниговская область — 113 966 (+ 1 476)
Полтавская область — 163 294 (+ 1 523)
Запорожская область — 198 632 (+ 1 423)
Херсонская область — 94 556 (+ 1 373)
Житомирская область — 177 804 (+ 2 602)
Волынская область — 120 454 (+ 1 118)
Хмельницкая область — 185 800 (+ 2 109)
Николаевская область — 131 178 (+ 957)
Ивано-Франковская область — 174 700 (+ 1 441)
Донецкая область — 195 876 (+ 1 545)
Харьковская область — 285 533 (+ 2 016)
Днепропетровская область — 274 659 (+ 2 420)
Киевская область — 211 009 (+ 1 373)
Черкасская область — 148 415 (+ 1 232)
Ровенская область — 160 826 (+ 1 917)
Луганская область — 71 743 (+ 756)
Одесская область — 294 016 (+ 3 918)
Тернопольская область — 138 712 (+ 1 379)
Система мониторинга распространения эпидемии COVID-19 сообщает о том, что в мире:
Случаев заболевания — 400 115 609 (+ 898 469)
Случаев выздоровления — 3 713 348 (+ 1 464 911)
Активных случаев болезни — 390 663 080 (+ 892 054)
Смертей — 5 739 181 (+ 6 415)
Наибольшее количество инфицированных в мире от начала пандемии коронавирусной инфекции в таких странах:
США — 77 267 254
Индия — 42 478 060
Бразилия — 26 972 914
Франция — 21 178 764
Великобритания — 18 123 192
Отметим, что Украину накрыла очередная волна коронавируса из-за нового штамма «Омикрон». Медики призывают украинцев быть внимательными к своему состоянию здоровья, напоминая о симптомах нового варианта COVID-19. Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, с какими проявлениями необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.
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