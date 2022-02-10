Санкции могут постигнуть страну-оккупанта независимо от того, пойдет ли Москва на вторжение в соседнюю страну. Экономические мероприятия запретительного характера Соединенные Штаты Америки могут ввести против России, если она осуществит хакерские операции в Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Politico.

В комитете Сената Америки настаивают на том, чтобы руководство США в список ограничений включило российские кибератаки. Сенатор Крис Мерфи объяснил, что если бы Штаты готовили перечень санкций до вторжения армии России на территорию соседнего государства, они бы касались кибератак РФ внутри Украины.

Сейчас американские законодатели намерены ввести санкционные меры в отношении страны-агрессора за совершенные хакерские операции на украинских сайтах.

Несмотря на постоянные угрозы из Москвы в ответ на возможность нового санкционного удара по России со стороны Запада, политический эксперт Борислав Береза утверждает, что в Кремле боятся мероприятий запретительного характера. По его словам, Путин осознает, что многочисленные санкции могут привести к развалу его государства.