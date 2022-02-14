На сайте здравоохранительного ведомства Украины опубликовали подробный отчет о пандемии в нашей стране, информирует «НБН». На сегодня ситуация с коронавирусом следующая:

Новых случаев коронавируса – 4 542 693 (+ 16 993)

Активных случаев заболеваемости – 651 348 (+ 7 513)

Случаев выздоровления – 3 788 395 (+ 9 338)

Смертей – 102 950 (+ 142)

Количество новых случаев заражения COVID-19 по регионам Украины:

г. Киев — 406 992 (+ 2 293)

Хмельницкая область — 191 452 (+ 564)

Житомирская область — 182 844 (+ 739)

Николаевская область — 135 002 (+ 746)

Закарпатская область — 108 528 (+ 292)

Одесская область — 305 280 (+ 1 519)

Херсонская область — 99 692 (+ 721)

Сумская область — 173 680 (+ 500)

Черкасская область — 152 693 (+ 823)

Днепропетровская область — 282 268 (+ 1 171)

Полтавская область — 166 703 (+ 222)

Харьковская область — 292 417 (+ 1 107)

Львовская область — 294 052 (+ 736)

Черниговская область — 118 030 (+ 713)

Волынская область — 123 659 (+ 445)

Ровенская область — 164 559 (+ 395)

Киевская область — 214 933 (+ 530)

Донецкая область — 201 632 (+ 737)

Черновицкая область — 146 960 (+ 571)

Луганская область — 73 906 (+ 245)

Запорожская область — 202 812 (+ 468)

Тернопольская область — 141 567 (+ 361)

Винницкая область — 144 595 (+ 401)

Кировоградская область — 40 850 (+ 258)

Ивано-Франковская область — 177 587 (+ 436)

Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса представила информацию об эпидемии в мире за последние сутки:

Случаев заболевания — 408 519 429 (+ 381 429)

Случаев выздоровления — 3 788 395 (+ 9 338)

Активных случаев болезни — 398 953 782 (+ 370 123)

Смертей — 5 777 252 (+ 1 968)

Топ-5 стран с наибольшим количеством инфицированных в мире от начала эпидемии коронавирусной инфекции:

США — 77 739 880

Индия — 42 665 534

Бразилия — 27 492 904

Франция — 21 855 090

Великобритания — 18 433 001

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, комментируя всплеск заболеваемости коронавирусом в нашей стране, высказался о введении локдауна. Он сообщил, планирует ли руководство Украины ужесточение карантинных мер.