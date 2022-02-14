На сайте здравоохранительного ведомства Украины опубликовали подробный отчет о пандемии в нашей стране, информирует «НБН». На сегодня ситуация с коронавирусом следующая:
Новых случаев коронавируса – 4 542 693 (+ 16 993)
Активных случаев заболеваемости – 651 348 (+ 7 513)
Случаев выздоровления – 3 788 395 (+ 9 338)
Смертей – 102 950 (+ 142)
Количество новых случаев заражения COVID-19 по регионам Украины:
г. Киев — 406 992 (+ 2 293)
Хмельницкая область — 191 452 (+ 564)
Житомирская область — 182 844 (+ 739)
Николаевская область — 135 002 (+ 746)
Закарпатская область — 108 528 (+ 292)
Одесская область — 305 280 (+ 1 519)
Херсонская область — 99 692 (+ 721)
Сумская область — 173 680 (+ 500)
Черкасская область — 152 693 (+ 823)
Днепропетровская область — 282 268 (+ 1 171)
Полтавская область — 166 703 (+ 222)
Харьковская область — 292 417 (+ 1 107)
Львовская область — 294 052 (+ 736)
Черниговская область — 118 030 (+ 713)
Волынская область — 123 659 (+ 445)
Ровенская область — 164 559 (+ 395)
Киевская область — 214 933 (+ 530)
Донецкая область — 201 632 (+ 737)
Черновицкая область — 146 960 (+ 571)
Луганская область — 73 906 (+ 245)
Запорожская область — 202 812 (+ 468)
Тернопольская область — 141 567 (+ 361)
Винницкая область — 144 595 (+ 401)
Кировоградская область — 40 850 (+ 258)
Ивано-Франковская область — 177 587 (+ 436)
Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса представила информацию об эпидемии в мире за последние сутки:
Случаев заболевания — 408 519 429 (+ 381 429)
Случаев выздоровления — 3 788 395 (+ 9 338)
Активных случаев болезни — 398 953 782 (+ 370 123)
Смертей — 5 777 252 (+ 1 968)
Топ-5 стран с наибольшим количеством инфицированных в мире от начала эпидемии коронавирусной инфекции:
США — 77 739 880
Индия — 42 665 534
Бразилия — 27 492 904
Франция — 21 855 090
Великобритания — 18 433 001
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, комментируя всплеск заболеваемости коронавирусом в нашей стране, высказался о введении локдауна. Он сообщил, планирует ли руководство Украины ужесточение карантинных мер.
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