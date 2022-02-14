Комитет в Госдуме страны-оккупанта поддерживает два обращения о признании незаконных вооруженных формирований «ЛДНР», которые будут направлены к главе государства Владимиру Путину.

Соответствующие проекты постановления Совет Госдумы вынесет на пленарное заседание уже завтра, 15 февраля, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Известно, что первый проект – документ, который вносили в Госдуму представители политической силы «Коммунистическая партия РФ», предусматривающий после его одобрения немедленную отправку обращения главе государства.

Депутат парламента РФ Константин Затулин считает правомерным признание «республик» оккупированного Донбасса. При этом он напомнил о последствиях такого шага для соглашений «Минска», которые не предусматривают официальное признание «ЛДНР». Он не сомневается, что решение Москвы по боевикам может навредить российской линии в переговорном процессе.