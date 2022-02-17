Руководитель МИД РФ отреагировал на массовые сообщения иностранных СМИ о наступлении российской армии на украинскую территорию 20 февраля, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс».

Министр отметил, что этот вопрос не к нему, сообщив, что в этот день завершаются военные учения РФ. По его словам, в Москве не знают, когда закончится эскалация, которую Россия якобы не раздувает.

Глава дипломатического ведомства напомнил, что такая же информация о начале войны соседних стран 16 февраля, однако никакие полномасштабные военные действия так и не начались.

Лавров сослался на заявление британской коллеги Лиз Трасс, которая выразила убеждение, что напряженность могут нагнетать не один месяц. Министр предположил, что западные журналисты могут усугублять ситуацию «до следующих холодов».

На фоне тревожных сообщений в иноСМИ высказалась о возможности войны россиян с украинцами журналистка Ксения Собчак. «Оппозиционерка» РФ рассказала, что на фоне «истерии» из-за вторжения глава Кремля Владимир Путин выглядит «адекватным» политиком. Также она подвергла критике Зеленского и Байдена.