Во время визита в Мариуполь лидер украинцев объяснил, почему наша страна так долго двигается в направлении членства в Североатлантическом Альянсе, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Зеленский объяснил, что нет прогресса в вопросе интеграции нашего государства в НАТО не только из-за ультиматума Российской Федерации, но и потому, что не все члены Альянса одобряют присоединение Украины к организации.

По словам президента, именно из-за вопросов Североатлантического Альянса на Украинское государство оказывается давление. Зеленский отметил, что украинцы давно держат курс в НАТО, но пока что не могут сократить расстояние до него.

В то же время российский политический эксперт Андрей Пионтковский утверждает, что Украине лучше выбрать более перспективный союз, чем стремиться в НАТО.

Политолог считает, что Украина может объединиться с Соединенными Штатами Америки и стать их главным партнером. Он убежден, что такой союз станет более выгодным для нашей страны.