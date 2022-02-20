Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», Путин и Макрон по итогам проведенного телефонного разговора в воскресенье, двадцатого февраля, договорились о том, что они приложат все усилия, чтобы добиться прекращения эскалации на украинском Донбассе. Информацию об этом озвучили в Елисейском дворце после весьма продолжительного диалога Путина и Макрона.

Отмечается, что лидеры двух государств достигли соглашения в плане того, что «нужно содействовать дипломатическому разрешению сложившегося кризиса, а также делать все для того, чтобы добиться этого».

Президенты также поддержали необходимость проведения интенсивной работы, чтобы в ближайшие часы была проведена Трехсторонняя контактная группа. Цель такого мероприятия – получение от всех сторон обязательств по прекращению боевых действий на линии столкновения.

Помимо прочего, Владимир Путин и Эммануэль Макрон пришли к согласию, что нужно возобновить работу в рамках «Нормандского формата» на основе предложений, сделанных Киевом на протяжении последних дней.

Как известно, ввиду весьма сложной ситуации вокруг Украины, президент нашей страны Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности поднял вопрос Будапештского меморандума. Немного позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что это значит и какими будут дальнейшие шаги официального Киева.