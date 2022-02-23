Глава Турции заявил о намерении провести переговоры с лидером россиян. Встреча руководителей стран может состояться уже после онлайн-саммита Организации Североатлантического договора, информирует «НБН» со ссылкой на Cumhuriyet.

Встреча лидеров стран-членов НАТО пройдет сегодня, 23 февраля, в связи с признанием «республик» оккупированного Донбасса Российской Федерацией.

Комментируя планируемую встречу с главой Кремля, Эрдоган заявил, что переговоры с коллегой из РФ лучше провести именно после саммита НАТО, а не перед ним. Глава Турции хочет услышать позицию лидеров Североатлантического Альянса по украинскому вопросу.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не может отказаться и от россиян, и от украинцев, с которыми она имеет связи в военной сфере, а также политической и экономической.

На прошлой неделе турецкий лидер рассказывал о намерении позвонить Путину. Турецкий президент хотел во время телефонных переговоров предложить президенту РФ встретиться с коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Известно, что лидер украинцев дал согласие на переговоры в трехстороннем формате.