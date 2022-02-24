Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина сообщил журналистам, что руководство РФ готово к переговорному процессу с Киевом о нейтральном статусе Украинского государства и отказе от вооружения на его территории, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс».

Песков заявил, что глава Кремля сформулировал свои ожидания от украинского руководства и заявил о готовности обсуждать свои требования с официальным Киевом.

Также спикер Путина заверил, что на украинской территории якобы нет войны, а проводится спецоперация в интересах безопасности Российской Федерации.

Напомним, что ранее Песков говорил о том, что Российская Федерация не вводила «миротворцев» на территорию Украинского государства после признания ОРДЛО. В то же время Путин отдал указал ввести российские военные подразделения на территорию Донбасса.