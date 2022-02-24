Резников рассказал, что россияне раскручивают дезинформацию о якобы желании некоторых чиновников в Украине оставить свои должности. Министр заявил, что неприятели не дождутся такого, подчеркнув, что он находится в Киеве. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Минобороны.

Глава оборонного ведомства нашей страны подчеркнул, что его заместители продолжают выполнять свою работу, как и все сотрудники Минобороны и Генштаба. Он сообщил, что он держит связь с командованием Вооруженных сил, главой государства и премьер-министром, а также ведет переговоры с иностранными партнерами Киева.

Министр подчеркнул, что защитники Украины продолжают уничтожать вражескую армию и их боевую технику.

Накануне вторжения российских военных в нашу страну, Резников эмоционально обратился к ВС Украины. Глава Минобороны высказался о продолжении боевых действий с оккупантами.