Как информирует «НБН», он записал, как всегда, уверенное, мотивирующее обращение к украинскому народу, чем вызвал шквал позитивных откликов на только от граждан Украинского государства, но и живущих в других странах людей.

В своем сообщении Зеленский сказал:

«Мы будем бороться, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет никакого шанса в этой, бесспорно, народной войне. Мир увидел, что украинцы сильные, смелые, могущественные и никогда не предадут свою страну».

Также Владимир Александрович одобряет партнёров, которые поддержали Украину, даже если ранее в чём-то сомневались по санкционным вопросам.

Стоит отметить, что подписчики украинского лидера в социальной сети Facebook восхищаются смелыми действиями украинцев, которые активно противостоят и уничтожают врага. Также все восхищаются действиями и гаранта Конституции Украинского государства, а также остальных политиков, которые сплотились с властью в одну команду, и активно помогают принимать правильные, победоносные решения для Украины.

Также видеообращение Владимира Александровича Зеленского было опубликовано на Febspot-канале UkraineWillWin.

Насколько известно, только за два дня войны России против Украины вражеская сторона понесла потери таких масштабов, которые еще не видела ни в одной стране во время боевых действий. Это тысячи человек живой силы и сотни единиц военной техники, в том числе и авиации. Вместе мы победим. Слава Украине! Героям слава!