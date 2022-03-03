Украинский президент не сомневается, что армия Российской Федерации обречена на провал, поскольку она пыталась быстро захватить нашу страну, но столкнулась с серьезным сопротивлением украинцев. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал ОПУ.

Зеленский утверждает, что о бессилии оккупантов свидетельствуют их удары ракетами и бомбами по городам, таким образом россияне признают, что они ничего не добились. Армия Путина терпит неудачи на всех стратегических направлениях, в то время, как ВС Украины сохраняют все линии обороны нашей страны.

По словам гаранта Конституции, враги подавлены и обречены, Херсон, Изюм, Чернигов, Сумы, Николаев ничего не отдали РФ. Президент сообщил, что российские подразделения не смогут взять и Одессу, увидев только дно Черного моря.

В своем обращении 1 марта наш президент назвал Российскую Федерацию страной-террористом. Также украинский лидер раскрыл первоочередные задачи Москвы по нашей стране и наиболее важные цели среди украинских городов.