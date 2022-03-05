В своем Telegram-канале губернатор Донецкой области Павел Кириленко написал, что жители Мариуполя и Волновахи не могут оттуда выехать из-за россиян. Как оказалось, оккупанты не подтвердили режим тишины по всему маршруту эвакуации, информирует «НБН».

Кириленко отметил, что россияне согласились не стрелять только в Донецкой области, однако в Запорожской области все еще продолжаются бои. Губернатор призвал горожан верить только информации из официальных источников.

Кроме того, призвала оккупантов прекратить обстрелы, чтобы провести эвакуацию мирного населения и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий нашей страны Ирина Верещук. Обращаясь к военным Путина, она подчеркнула, что за ситуацией следит весь мир.

Напомним, что еще одним из опасных направлений остается Запорожская АЭС, которую захватили «кадыровцы». Во время брифинга Давид Арахамия сообщил, что крупнейшую в Европе АЭС, которая расположена в Энергодаре, оккупанты начали обстреливать 4 марта.