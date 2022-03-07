Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что запланированы переговоры главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой на 10 марта, информирует «НБН» со ссылкой на Trt Haber.

По словам Чавушоглу, турецкое ведомство приложило максимум усилий, чтобы сблизить стороны. Он отметил, что российский министр готов ко встрече с представителем Украинского государства в Анталье, также Кулеба утвердил свое присутствие на этих переговорах.

К слову, на днях Лавров озвучил новую причину начала войны Российской Федерации с Украиной. Глава МИД России отличился абсурдным заявлением о нашей стране, сравнив ее с нацистской Германией.

Также спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что страна-агрессор в любой момент может прекратить войну на украинской территории. Пресс-секретарь главы Кремля выдвинул требования официальному Киеву.