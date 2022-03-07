В своем обращении министр развития общин и территорий нашей страны Алексей Чернышов успокоил украинцев, заявив о том, что в условиях войны оплачивать коммунальные услуги необязательно, информирует «НБН».

Для многих жителей Украины оплата услуг ЖКХ может стать дополнительным грузом, в связи с чем Кабинет министров запретил штрафовать или взыскивать пеню, инфляционные начисления, процентные годовые с граждан, если они не полностью или несвоевременно оплатили коммуналку.

При этом Чернышов подчеркнул, что оплата услуг коммунальных служб – поддержка для их работников, которые трудятся в очень сложных условиях и нуждаются в ресурсах.

Ранее Национальный банк рассказал, что делать украинцам с иностранной валютой во время войны. В НБУ сообщили правила пользования долларами и евро на время военного положения в нашей стране.