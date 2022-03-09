Подоляк заявил, что у украинского руководства не было информации об этой дате нападения армии Путина на Украину. По его словам, были только вероятные даты полномасштабной войны 16, 20, 22 февраля, информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду».

Советник председателя ОПУ также отметил, что Вашингтон не мог знать конкретное время вторжения России в Украину, поэтому этот вопрос не к разведке США.

Политик объяснил, почему украинские власти вяло реагировали на сообщение о большой войне с РФ. По словам Подоляка, разговоры о вторжении появились в конце октября 2021 года, однако Запад не предпринимал действия превентивного характера.

Советник председателя ОП считает, что западные страны могли предпринять экономические меры в отношении Российской Федерации раньше, чтобы страна-агрессор могла понять, что ее ожидает.

Подоляк отметил, что разведка нашей страны также работала и руководство Украины готовило управленческую инфраструктуру для военного положения. При этом власти хотели избежать панических настроений в обществе, которые могли вылиться в разрушение экономики до войны. Отметим, что российский писатель Борис Акунин считает, что главу Кремля подтолкнули к войне с Украиной. По его словам, Путин стал заложником своего окружения, люди в котором преследуют свои интересы.