Болгарский журналист в интервью Алесе Бацман заявил о том, что в Кремле началась паника по истечении двух недель боевых действий, которые продемонстрировали провал плана Путина по Украине, информирует «НБН».

Поражение армии страны-оккупанта в войне с соседней страной вынуждает президента РФ искать «козла отпущения» в своем окружении, на которого возложат вину за неудавшееся вторжение.

По мнению Грозева, главными кандидатами на роль виновника провала «спецоперации» в Украине являются министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководитель Главного разведывательного управления страны-агрессора.

Журналист отметил, что с 2014 года с началом вторжения армии России на Донбасс «скончались» три человека в ГРУ, поэтому сейчас может пропасть еще один или на него возложат вину за проигрыш в войне.

Также Грозев утверждает, что окружение Путина боится сообщить ему правду о происходящем в Украине. По этой причине российский президент не владеет правдивой информацией о войне с Украинским государством.