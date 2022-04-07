Советник руководителя ОПУ не сомневается, что кремлевский диктатор проходит химиотерапию и предполагает, что президент-агрессор болен саркомой, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал представителя Зеленского.

По словам Арестовича, именно по этой причине Путин проводит переговоры исключительно за длинным столом, чтобы снизить риск поражения его слабой иммунной системы.

Саркома прогрессирует очень быстро, однако, пообщавшись с медиками, представитель главы государства отметил, что «бывает по-разному».

Ранее о болезни главы Кремля высказался российский бизнесмен Леонид Невзлин. Ссылаясь на мнение израильских врачей, он отметил, что Путин может страдать от тяжелого недуга и его лечения. Невзлин обратил внимание на странные изменения во внешности российского диктатора.