В интервью Bild Зеленский заявил, что остановить войну в нашей стране может только глава государства-оккупанта, поскольку он инициировал эти боевые действия, информирует «НБН».

По словам лидера украинцев, несмотря на зверства российских захватчиков в Буче и Краматорске, встреча с Путиным – вынужденная мера. Зеленский отметил, что у нашей страны нет другого выбора, чем сесть за стол переговоров.

Президент объяснил, что у российской стороны нет другой силы, кроме Путина, чтобы остановить войну в Украине, поскольку только глава Кремля решает, когда она закончится.

В то же время советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович утверждает, что российский президент не хочет продолжать войну на украинской территории. Он объяснил, почему мирное соглашение больше нужно стране-оккупанту, чем украинцам.