Советник Андрея Ермака заявил, что мирные переговоры будут зависеть от ситуации на фронтах российско-украинской войны. Подоляк напомнил, что сейчас захватчики страны-агрессора сконцентрировались на восточном направлении, в частности на Харьковской, Донецкой и Луганской областях, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Представитель Зеленского отметил, что армия Путина пытается доказать всему миру, что она все же умеет воевать, однако на 47-м дне противостояния Украины вооруженной агрессии РФ всем стало понятно, что оккупанты умеют только резать.

Советник руководителя ОП заверил, что украинские защитники готовы оказать сопротивление врагу. Он добавил, что судьба мирных переговоров с Российской Федерацией зависит от того, кто будет иметь успехи на поле боя. Только после ликвидации подразделений ВС РФ позиции украинской стороны в переговорном процессе существенно усилятся.

Ранее советник Ермака Алексей Арестович заявил, что Путин не намерен продолжать войну в Украине. Представитель ОПУ объяснил, почему мирное соглашение нужно Кремлю больше, чем Украине.