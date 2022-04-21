Военный аналитик Сергей Згурец в интервью изданию «Фокус» рассказал, как украинским защитникам удалось уничтожить почти 21 000 путинских военных и остановить оккупантов на множестве направлений. По его словам, все дело в передовой тактике ВСУ, информирует «НБН».

Эксперт подчеркнул, что за два месяца войны Украины с Россией также было ликвидировано более 20 человек командного состава вооруженных сил страны-агрессора, среди которых 6 генералов. Такие цифры свидетельствуют об использовании российскими захватчиками устаревшей тактики ведения боевых действий.

Згурец рассказал, что в ВС РФ имеет директивную систему, военные звонят наверх и ждут указаний, то есть снизу идет цепочка наверх с запросом, после чего поступает приказ. Путинские войска унаследовали от армии СССР жесткую вертикаль управления, из-за которой подразделения оккупантов становятся инертными, что на руку ВСУ.

В отличие от россиян, в вооруженных силах Украины тактика предполагает инициативу снизу, поощряются решения на уровне командира роты и батальона, что делает нашу армию мобильнее подразделений РФ. Именно такой подход украинских военных обеспечивает успехи в войне.

Аналитик подчеркнул, что тактика украинской армии была сформирована при длительном сотрудничестве со структурами Североатлантического Альянса. Система управления НАТО предполагает делегирование ответственности переднему краю, где командир понимает замысел операции и обладает существенными полномочиями для его реализации.

Ранее Арестович рассказал, какую тактику начали применять оккупанты, когда потерпели поражение на важных направлениях для Кремля. Такой же подход россияне использовали в Сирии и Чечне.