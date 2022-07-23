Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в социальной сети Facebook, утренний ракетный удар захватчиков по порту в Одессе ставит под вопрос договоренности относительно экспорта зерна из Украины. И все это несмотря на то, что только накануне было подписано соглашение об этом.

Дословно из сообщения Олега Николенко:

«Не прошло и суток после подписания соглашения об экспорте украинского зерна. Россия нанесла очередной ракетный удар по территории порта в Одессе. Такими действиями страна-агрессор поставила под сомнение все соглашения и обещания, которые она дала ООН и Турции, поставив свою подпись под документом, заключенным в Турции».

При этом Николенко добавил:

«Ракета, выпущена Российской Федерацией по одесскому порту, это плевок Путина в лицо генеральному секретарю Организации объединенных наций Гутерриш и президенту Турции Эрдогану. Они приложили невероятные усилия для того, чтобы начался процесс экспорта украинского зерна».

Напоследок спикер внешнеполитического ведомства добавил, что в случае, если Россия не выполнит достигнутые договоренности, Москва будет в полной мере нести ответственность за ухудшение ситуации с глобальным продовольственным кризисом.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о ракетных ударах России по Николаеву, Херсоне и Кропивницкому.