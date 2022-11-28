Как пишет “НБН”, об этом идет речь в телеграмм-канале Владимира Зеленского, что он и Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели переговоры, на которых, важной темой стало оборонное сотрудничество.

Президент сообщает, что он рад был услышать, что в следующем году поддержка Украины будет только расти.

«Также обсудили реализацию моей формулы мира и переход Украины к энергосберегающим технологиям». – написал Владимир Зеленский.

Напоминаем, что в «Укрэнерго» объяснили, с чем связаны аварийные отключения электричества по всей Украине.