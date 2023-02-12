Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные британского издания «The Telegraph«.

В издании сообщается о том, что на данный момент между украинскими и британскими властями ведутся переговоры на счёт возможного изготовление натовского оружия на территории Украины.

Также в источнике говорится о том, что Британия далеко не единственная страна, которая хочет производить собственное оружие на территории Украины, при этом, уточняется, что британские представители хотят стать первыми, кто начнёт этим занимается.

Производство английского вооружения в Украине значительно улучшить связи между Украиной и Великобританией, а также между Украиной и Североатлантическим альянсом.

Напомним, что ранее украинские танкисты уже отправились в Великобританию для обучения на танках Challenger 2.