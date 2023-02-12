Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на официальную страницу в Facebook депутатки от партии «Слуга Народа» Марьяны Безуглой.

Депутатка заявила о том, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки обороны подготовил поправку, благодаря которой занимать должность главы Министерства обороны Украины сможет военная личность.

По словам Марьяны Безуглой, военный человек может занимать пост главы Минобороны лишь на время военного положения в стране, то есть на время полномасштабного российского вторжения, после чего стать главой ведомства должен стать гражданский человек.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал возможное увольнение Алексея Резникова с поста главы Минобороны.