Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на слова Валерия Залужного в документальном фильме Дмитрия Комарова о годовщине российско-украинской войны.

Так, в одном из эпизодов Валерий Залужный поделился интересной информацией. По его словам, на одном из детских мероприятий, посвященных дню Святого Николая мальчик спросил у Валерия о том, сможет ли Украина освободить город Мариуполь, который сейчас является временно оккупированным.

Главнокомандующий ВСУ ответил, что Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году.

Также Залужный считает, что серьёзные потери российской армии в Украине помогут остановить противника. В качестве примера Залужный привел войну в Афганистане, во время которой армия СССР потеряла 15 тысяч человек, тут же у РФ цифры больше в несколько раз.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский на годовщину российско-украинской войны обратился к народу.