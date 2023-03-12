Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на пресс-службу ЧВК «Вагнер» в телеграмме.

Как идется в официальном заявлении, Евгений Пригожин объявил о том, что в 42 городах Российской Федерации открылись пункты вербовки наёмников в частную военную компанию «Вагнер». Главной целью такой вербовки Пригожин назвал «защиту своего будущего и памяти о прошлом».

Кроме того, владелец преступной компании отметил, что Вооруженные силы Украины дают серьёзный отпор вагнеровцам, но не смотря ни на что, наёмники должны идти вперёд.

Также Пригожин отметил, что проблемы у наёмников присутствуют и в самой России.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что представители ЧВК «Вагнер» были зажаты в промышленной части города Бахмут.