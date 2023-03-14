О том, что за этот важный документ проголосовало 117 депутатов, а также вследствие каких действий российских оккупантов была принята эта однозначная резолюция, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Сейма Литвы.

В частности, народные избранники Литвы дали определение ЧВК «Вагнер» — это террористическая организация, а ее наемники являются угрозой безопасности всем государствам и сообществам. Кроме того, в Сейме решительно осуждают применение любых наемнических формирований, таких как ЧВК «Вагнер», если те создаются при поддержке Кремля для совершения военных преступлений на территории нашей страны.

Вызвано это многочисленными фактами того, что наемники «Вагнера» причастны к «осуществлению систематических, тяжких преступлений агрессии — убийствам и пыткам гражданского населения Украины, бомбардировке жилых домов и других гражданских объектов, — что приравнивается к терроризму».

Напомним, что ЧВК «Вагнер», была основана приближенным президента РФ Владимира Путина, «поваром» Евгением Пригожиным, который сейчас находится под санкциями ЕС и США — за вмешательство в демократический строй иных государств, содействие реализации империалистических амбиций Москвы, то есть попросту является «теневым орудием российской власти». Это подтверждается тем, что правительство РФ бесплатно поставляет «вагнеровцам» военную технику, такую как ракетные комплексы «Град»/ БТР/БМП/танки, включая доступ к российской военной инфраструктуры и обучение наемников компании в Главном разведывательном управлении РФ.

Ранее мы писали, что в ЧВК «Вагнер» объявлен новый набор из-за серьезных потерь наемников в Бахмуте.