Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российские СМИ.

В источниках сообщается о том, что в самом центре города Санкт-Петербург в кафе «Стрит-бар», которое ранее принадлежало Пригожина произошёл мощный взрыв, в результате которого 16 человек пострадали и 1 погиб.

Сообщается, что погибшим как раз таки оказался пропагандист и по совместительству «военкор» Владлен Татарский, который проводил свой творческий вечер в «Стрит-баре». О его смерти сначала заявили в российском пропагандистском источнике «РИА-Новости», позже о гибели Татарского заявили и представители Министерства внутренних дел РФ.

Также одно из российских агентств заявило, что взрыв в кафе случился из-за того, что сработало взрывное устройство, мощность которого была 200 грамм тротила. По данным источников тротил находился внутри статуэтки, которую Татарскому вручила девушка из зала. После того, как она передала «военкору» бюст раздался мощный взрыв, люди на первых рядах серьезно пострадали, а сам Татарский погиб.

Девушку, которая вручила статуэтку пропагандисту разыскивают правоохранительные органы РФ.

Отметим, что ранее мы писали о мощном взрыве в российском городе Ростов-на-Дону.