Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на спецпроект Дмитрия Комарова «Год. За кадром«.

В своем интервью Дмитрию Комарову Владимир Зеленский рассказал о том, что в первые дни полномасштабного вторжения армии Российской Федерации в Украину оборона Офиса президента была подготовлена должным образом.

Зеленский отмечает, что тогда на Банковой было большое количество точек с оружием и патронами, на случай, если оккупанты решать напасть на ОП.

Также украинский лидер заявил, что его бы уже не было, если бы российским ДРГ удалось проникнуть внутрь Офиса президента. «Я думаю, что никто бы никого в плен не взял бы. У нас была очень серьезно подготовлена оборона Банковой. Мы бы до последнего там» — сказал Зеленский.

Также украинский лидер отметил, у него есть пистолет и в случае, если бы оккупанты смогли прорваться в Офис президента он бы отстреливался.

Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский рассказал о том, что жители Крыма помогут в его освобождении.