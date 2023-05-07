Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «WP«.

Во время интервью американскому изданию украинский лидер дал ответ на вопрос о том, когда все же Вооруженные силы будут готовы начать контрнаступление против России.

По словам Владимира Зеленского, украинская армия сможет начать контрнаступление тогда, когда получит всю необходимую помощь от западных союзников. Он отмечает, что на данный момент Украина имеет достаточно большое количество договоренностей с западными партнерами касательно оружия для ВСУ, поэтому необходимо ждать, когда нудная помощь прибудет в страну.

Также глава украинского государства отметил, что начало контрнаступления зависит и от погодных условий. Зеленский отмечает, что на линии фронта достаточно неоднозначная ситуация с погодными условиями, поэтому приходится ждать улучшения ситуации.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что первое штурмовое формирование уже готово фактически на 90%, но всё же он отметил, что часть украинских военных еще пребывает на учениях.

Следует отметить, что ранее мы писали о том, как оккупанты вывозят мирных жителей с Энергодара.