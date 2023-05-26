Понтифик рассказал журналисту Telemundo News, что он обсуждал с главой Украины тему, которая «очень затрагивает» Зеленского. Президент попросил Франциска позаботиться о детях, которых российские захватчики незаконно вывезли на территорию страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам Папы Римского, лидер нации «попросил его об очень большой услуге» – помочь попытаться вернуть юных граждан Украины домой из России.

Журналист поинтересовался, говорили ли они о поддержке украинской «формулы мира», на что глава католической церкви ответил, что тон беседы с Зеленским «был не тот».

По словам Франциска, Киев не обеспокоен посредничеством в переговорах с Москвой, поскольку Украина имеет сильный блок, в который входит вся Европа и Соединенные Штаты Америки.

Ранее Папа Римский рассказал о своей попытке встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в начале полномасштабной войны в Украине.